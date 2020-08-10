У Пентагоні досі не впевнені щодо причини вибухів у Бейруті

Урядовці США поки що не знають остаточну причину вибухів у Бейруті, внаслідок яких загинули 220 людей.

Як передає Укрінформ з посиланням на The Hill, про це повідомив очільник Міністерства оборони США Марк Еспер.

За його словами, президент США Дональд Трамп зробив правильне припущення, що це міг бути напад.

"Ми досі не знаємо, що сталося. У перший день президент Трамп абсолютно правильно припустив, що це могла бути атака... Це могло бути, наприклад, наслідком перевезення озброєння руху "Хезболла", можливо, майстерня з виготовлення вибухівки. Хто знає?" - сказав Еспер.

"Я не думаю, що зараз хтось може точно сказати. Ми дуже ретельно вивчаємо це. Я маю на увазі, що є люди, які вважають це нападом, і є люди, які вважають, що це не було нападом... У будь-якому випадку це була жахлива подія. Багато людей загинули, величезна кількість людей були важко поранені", - додав урядовець.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

В результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейруту заявив, що збитки від вибухів в порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

Фото: АА