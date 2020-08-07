Ліванці звернулися з петицією до Макрона - повернути країну під контроль Франції

Майже 60 000 ліванців підписали петицію, в якій закликають повернути Ліван під контроль Франції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Arabiya.

Петиція, адресована президенту Франції Еммануелю Макрону, опублікована у середу, за день до того, як Макрон відвідав Ліван.

"Ліванські чиновники виявили повну нездатність гарантувати безпеку та управління країною. Ми вважаємо, що Лівану слід повернутися під контроль Франції, щоб встановити безперебійне та довготривале управління", - йдеться у петиції.

Ліван був відданий Франції з мандатом на владу 1923 року, за підсумками Першої світової війни. Країна здобула незалежність у січні 1944 року, тоді Франція передала владу ліванському уряду.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута, столиці Лівану, пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Згідно з останніми даними, загинули внаслідок вибухів 157 людей. Очікується, що кількість жертв зросте в ході продовження рятувальних операцій у порту. Кількість постраждалих становить близько 5 тисяч осіб.

Внаслідок руйнувань понад 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху у порту можуть збільшитися до 15 мільярдів доларів.

Фото: CHRISTIAN HARTMANN/DPA