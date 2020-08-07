У Бейруті - протести, вимагають відставки уряду

Після вибухів у Бейруті відбулися протести з вимогою відставки уряду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

У ході демонстрацій, що відбулися біля парламенту Лівану, сталися сутички між поліцією та протестувальниками.

Поліція застосувала сльозогінний газ. Кілька осіб поранено. Державні ЗМІ Лівану пишуть, що протестувальники розпалювали вогонь та кидали каміння у поліцейських.

Вони вимагали відставки уряду, обурені вибухами в порту та їх наслідками. На думку демонстрантів, до цього призвела недбалість влади.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута пролунали потужні вибухи, унаслідок чого загинули 157 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибухів у порту можуть збільшитися до 15 мільярдів доларів.

У рамках розслідування вибухів заарештували 16 осіб, серед них – директор порту Бейрута.

Фото: news.sky