Вибухи у Бейруті: президент Лівану допускає зовнішнє втручання

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на главу держави.

«Наразі причина (вибухів у Бейруті – ред.) ще не встановлена. Проте існує вірогідність того, що вони сталися в результаті зовнішнього втручання через ракету, бомбу або іншим шляхом», - заявив Аюн.

Він додав, що нині слідство шукає відповідь на три запитання.

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«По-перше, як вибухонебезпечний матеріал прибув сюди і зберігався тут ... по-друге, вибух був наслідком недбальства чи нещасним випадком ... по-третє, чи є вірогідність зовнішнього втручання», - зазначив президент Лівану.

Тим часом в Офісі з прав людини ООН закликали ліванську владу провести незалежне розслідування трагедії.

Вчора поліція Кіпру допитала росіянина Ігоря Гречушкіна, який є власником судна з аміачною селітрою, що стала причиною вибухів у порту Бейрута.

Як повідомлялося, ввечері 4 серпня в результаті потужних вибухів у порту Бейрута загинули 157 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Фото: АА