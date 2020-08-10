Протестувальники штурмували парламент Лівану

Учасники антиурядових протестів в Бейруті штурмують будівлю ліванського парламенту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ТСН.

За словами кореспондента Андрія Цаплієнка, ситуація загострилася, тривають зіткнення з поліціянтами, які обстрілюють активістів гранатами зі сльозогінним газом. У центрі міста димова завіса від пожеж.

"Центр перетворився на поле бою. Протестувальники штурмують будівлю парламенту. Вони говорять про те, що президент Мішель Аун повинен піти у відставку. Вони серйозно налаштовані. У будівлі горить вогонь", - повідомив кореспондент з місця подій.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

В результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута Марван Аббуда заявив, що збитки від вибуху в порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

Ось уже кілька днів як в країні не вщухають протестні мітинги і зіткнення з правоохоронцями. Люди скандують: "Хезболла" - терористи!" та "Смерть винним у катастрофі". За даними телеканалу Аль Джазіра, під час зіткнень в Бейруті вже постраждали понад 700 осіб.