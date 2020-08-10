Вибухи в Бейруті: посольство в Лівані допомагає постраждалим українцям
Як передає Укрінформ, про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ в Фейсбуці.
«Ще раз хочу наголосити, ми допомагаємо усім, хто звернувся. Усім! Допомагаємо ліками, продуктами харчування, підтримуємо ліванських волонтерів, які розчищають завали в центрі міста. Для отримання матеріальної допомоги потрібно мати довідку про руйнування від Мухтара, свій паспорт та паспорти дітей. Ми створили навіть свій внутрішній фонд для допомоги постраждалим», - йдеться у дописі.
Крім цього, українське дипвідомство організувало психологічну допомогу.
«Ми попросили Тетяну Калміну надавати у посольстві необхідну психологічну допомогу потребуючим. Її телефон +961 71 772 215. Давайте підтримувати один одного, давайте будемо солідарними!», - наголосив Осташ.
Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунали потужні вибухи, унаслідок чого загинули 220 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.
Фото: Укрінформ, Ihor Ostash/Facebook