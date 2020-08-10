Вибухи в Бейруті: посольство в Лівані допомагає постраждалим українцям

Посольство України в Лівані надає цілодобову підтримку та допомагає ліками та продуктами постраждалим в результаті вибуху у Бейруті українцям та ліванським волонтерам.

Як передає Укрінформ, про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ в Фейсбуці.

«Ще раз хочу наголосити, ми допомагаємо усім, хто звернувся. Усім! Допомагаємо ліками, продуктами харчування, підтримуємо ліванських волонтерів, які розчищають завали в центрі міста. Для отримання матеріальної допомоги потрібно мати довідку про руйнування від Мухтара, свій паспорт та паспорти дітей. Ми створили навіть свій внутрішній фонд для допомоги постраждалим», - йдеться у дописі.

Як зазначається, працівники посольства створили кризову групу й самі розвозять необхідні речі постраждалим.

Крім цього, українське дипвідомство організувало психологічну допомогу.

«Ми попросили Тетяну Калміну надавати у посольстві необхідну психологічну допомогу потребуючим. Її телефон +961 71 772 215. Давайте підтримувати один одного, давайте будемо солідарними!», - наголосив Осташ.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунали потужні вибухи, унаслідок чого загинули 220 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Фото: Укрінформ, Ihor Ostash/Facebook