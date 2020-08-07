Син українки – один з ліванських рятувальників, що витягали людей з-під завалів після вибуху в Бейруті

Ліванець Рані Халябі, який разом з іншими рятувальниками витягав людей з-під завалів після вибухів у Бейруті 4 серпня, є сином українки-медика Лідії Халябі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ в Фейсбуці.

«В епіцентрі подій у Бейруті опинився також ліванський рятівник Рані Халябі, який витягував людей з-під завалів. Він - наша гордість, син українки Лідії Халябі (Lidiia Halabi), медика, яка постійно підтримує наших військових на передовій. Завдяки її зусиллям ми передали медичне обладнання нашим військовим медикам. Пані Лідо, дякуємо Вам за сина!», - написав керівник українського диппредставництва.

Він також повідомив у соцмережі, що поспілкувався з українкою в Бейруті, яка з родиною постраждала від вибуху.

«Потрохи починаємо оговтуватися від бейрутської трагедії. Сьогодні спілкувався з нашою танцювальною зіркою Marina Vesna, яка очолює наш танцювальний колектив «Весна». Вона з сім‘єю опинилася в епіцентрі вибуху. Серйозних пошкоджень зазнала квартира, Марина теж потрапила під скляну «шрапнель». Але вона мене вразила своїм оптимізмом і своєю розповіддю про танцювальні костюми, які чудом вціліли! Значить, ще буде «Весна»!», - наголосив посол.

Він також розмістив у дописі відео, де Марина показує неушкоджені костюми.

Як повідомляв Укрінформ, посол Осташ у середу в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів, що серед загиблих та серйозно постраждалих внаслідок вибухів у Бейруті громадян України немає. Водночас, за його словами, «деякі родини, які серйозно постраждали: в першу чергу це майно, це будинки, квартири. Є також незначні травми, порізи, забої, але постраждалих досить серйозно поки що немає».

За його словами, посольство надає необхідну допомогу всім, хто до нього звертається, проводить консульський прийом. «Ми постійно в контакті з громадою українців в Лівані», - запевнив посол.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, 6 серпня, поінформував, що три українські родини в Бейруті повідомили в Посольство України в Лівані про значне пошкодження їхнього житла, ще 30 наших співгромадян звернулися про невелику грошову допомогу.

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У свою чергу, Громада українців Лівану запропонувала допомогу із розміщенням та поради психолога тим, хто постраждав в результаті вибухів.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунали потужні вибухи, унаслідок чого загинули 157 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Фото: АА, сторінка Ihor Ostash в Фейсбуці

Відео: Ihor Ostash