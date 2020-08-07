В СКУ висловили співчуття рідним і друзям загиблих та постраждалих від вибуху в Бейруті

Світовий конґрес українців (СКУ) висловив найглибші співчуття родинам та друзям тих, хто загинув і постраждав після трагічного вибуху в порту в Бейруті 4 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці.

«Наші серця та молитви - з народом Лівану», - додали в Світовому конґресі українців.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунали потужні вибухи, унаслідок чого загинули 157 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Фото: АА