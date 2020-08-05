В українській громаді пропонують житло і психологічну допомогу постраждалим від вибуху в Бейруті

Громада українців Лівану пропонує допомогу із розміщенням та поради психолога тим, хто постраждав в результаті вибухів у Бейруті 4 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці громади в Фейсбуці.

«Шановні українці! Інформація для тих, хто залишився без домівки у наслідок вибуху в Бейруті, хто не має де зупинитися або до когось поїхати: чоловік нашої громадівки може взяти до себе на тимчасове проживання дві постраждалі родини. Район Мансуріє. Не соромтеся звертатися по допомогу, телефон для зв'язку + 961 70 432 848, Ірина Жарамані», - йдеться у дописі.

Громада українців Лівану на своїй сторінці в Фейсбуці також розмістила поради психологині і психотерапевтки з громади Тетяни Калміної, яка також пропонує свою допомогу тим, хто потребує.

Калміна зауважила, що як результат вибухів 4 серпня в Бейруті «ми всі можемо зазнавати тих чи інших проблем, починаючи з емоційного потрясіння і завершуючи психічною травмою», і відголоски цих подій будуть з людьми ще довго. Вона зазначила, що вона сама разом із родиною також пережили стан паніки після вибуху, хоча і були далеко від епіцентру вибуху.

Психологиня поділилася, «як можна допомогти собі та близьким впоратися з цими складними почуттями тривоги, страху, а також запобігти зануренню в неконтрольовані психічні стани».

По-перше, Калміна радить говорити з тими, хто може вас вислухати, про те, що сталося, описувати в подробицях, де ви були в час вибуху, що відбувалося, про що ви думали та що відчували. «Техніка многоразового проговорювання травматичної події іншій людині сприяє десенсибілізації страху», - зазначає експертка та каже: поки ви розмовляєте, тіло перебуває у спокої, а багаторазова розповідь знищує страхи.

По-друге, треба просити говорити своїх дітей і близьких – так само в деталях. «Поясніть дітям, що вам теж було лячно, і це нормально – боятися, визнайте свої відчуття, опишіть і назвіть їх дітям. Це допоможе впоратися з невідомою їм напругою», - зазначає Калміна і додає: через недосокналість психічного апарату внасліок малого віку дітям складно розуміти свій стан і прожити його. «Не проживши свій страх свідомо, дитина може зустріти його у нічних жахіттях, фобічних станах чи соматичних ускладненнях», - додала психологиня. У якості найпростішого прийому роботи з дитчим страхом вона порадила попросити дитину намалювати свій страх.

По-третє, Калміна радить визнати і висловити свї почуття – будь-які, «різні, небажані, дивні». «Прийміть їх та внітрішньо погодьтеся з ними. Якщо хочеться плакати, то треба плакати», - написала фахівчиня.

По-четверте, психологиня рекомендує вправу на заземлення. Для цього треба відчути, що стоїте на твердій землі, маєте опору. Далі відзначити, де ваші сідниці, стоїте ви чи сидите, відзначити, де ваша голова. І так знову. Потім треба підключити дихання – повільно вдихати носом та видихати через рот. Поворити вправу кілька разів. «Таким чином ви даєте собі зрозуміти, що ви можете контролювати своє тіло, а значить, можете робити ще щось, ухвалювати рішення», - пояснила Калміна.

І по-п’яте, треба діяти, каже психологиня. «Ви можете допомогти іншим, стати волонтером, донором. Комусь потрібна ваша допомога», - зазначила фахівчиня.

Вона додала: «Якщо моя допомога вам потрібна, телефонуйте: 71772215. Тетяна Калміна, психолог, психотерапевт».

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту ліванської столиці внаслідок потужних вибухів загинули щонайменше 135 осіб, постраждали близько 5 000 людей. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сотню людей, які зникли після вибухів. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Фото: АА