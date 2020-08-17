Україна надасть гуманітарну допомогу Лівану — рішення Кабміну

Україна надасть гуманітарну допомогу Ліванській Республіці.

Відповідний проєкт розпорядження КМУ ухвалив 17 серпня на позачерговому засіданні, повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

"На виконання указу Президента України від 14 серпня 2020 року уряд розпорядився виділити з резервного фонду Державного бюджету 8,4 млн грн Міністерству внутрішніх справ для надання гуманітарної допомоги постраждалому від вибуху населенню в м. Бейруті", - йдеться у повідомленні.

МВС спільно із Державною службою надзвичайних ситуацій та Національною гвардією мають забезпечити закупівлю, відправлення, доставку та передачу вантажу гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів, виробів медичного призначення та борошна пшеничного.

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Як повідомлялося, 4 серпня в районі морського порту в м. Бейрут стався потужний вибух з подальшим горінням, унаслідок чого загинули 220 осіб (з них 1 громадянин України), 110 осіб вважаються зниклими безвісти, понад 6 тис. осіб постраждали, близько 300 тис. осіб залишилися без помешкання.

Вибуховою хвилею в радіусі 10 км зруйновано та пошкоджено понад 80 тис. будівель, 12 медичних центрів, 3 госпіталі, продовольчі склади, будинки та автомобілі.