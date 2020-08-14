Кількість жертв вибуху у Бейруті зросла до 178

Кількість загиблих унаслідок потужних вибухів у ліванський столиці Бейруті зросла до 178 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al-Arabiya.

Згідно зі звітом Офісу ООН з координації гуманітарних питань, ще 30 людей наразі досі розшукуються у місті.

Зазначається, що потужні вибухи у порту міста пошкодили шість лікарень та понад 20 клінік.

«За попередньою інформацією, у 15-ти кілометровому радіусі після вибуху тільки половина з 55-ти медичних закладів може повністю працювати. Близько 40% мають пошкодження й потребують реставрації», - йдеться у звіті.

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Крім того, зруйновано близько 120 шкіл.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунали потужні вибухи, внаслідок чого загинули 170 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

У відповідь на трагедію по Лівану прокотилися протести, а минулого понеділка уряд прем'єр-міністра Гасана Діаба оголосив про свою відставку.

Фото: AA