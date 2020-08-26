Ізраїль завдав удару по позиціях "Хезболли” в Лівані

Ізраїльська армія завдала повітряних ударів по позиціях "Хезболли” у районі лівансько-ізраїльського кордону, який патрулюють миротворці ООН, у відповідь на вогонь з боку бойовиків шиїтського руху.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Le Point.

«З боку Лівану по ізраїльських солдатах відкрили вогонь. Солдати у відповідь випустили освітлювальні ракети та відкрили вогонь. Потім, вночі, вертольоти та літаки завдали повітряного удару по позиціях «Хезболли», - йдеться в офіційній заяві представників ізраїльської армії, які утрималися від повідомлень про втрати.

Раніше вночі ізраїльська армія оголосила про «інцидент у сфері безпеки» вздовж «блакитної лінії», кордону де-факто між Ізраїлем та Ліваном.

Представники Лівану, у свою чергу, звинуватили ізраїльську армію в інциденті із застосуванням вогнепальної зброї в цьому районі.

Тель-Авів сприйняв інцидент «дуже серйозно», і заявив про «притягнення уряду Лівану до відповідальності за те, що відбувається на його території».

Раніше у серпні Ізраїль запропонував Лівану гуманітарну допомогу після вибухів у Бейруті, а фасад ратуші Тель-Авіва підсвітили кольорами ліванського прапора. Такий жест влади отримав критику з боку частини правих політичних сил Ізраїлю, оскільки вважають Ліван ворожою країною.

Новий прикордонний інцидент стався, коли ліванська «Хезболла» заявила про збитий у вихідні ізраїльський безпілотник, який перетнув кордон з Ліваном, при цьому в Ізраїлі повідомили про «падіння дрону на територію Лівану». Ізраїль звинувачує Іран та його союзника «Хезболлу» у тому, що вони намагаються переробити ракети в Лівані на високоточну зброю, здатну пробити ізраїльський протиракетний щит «Залізний купол» і завдати значної шкоди стратегічним об’єктам Ізраїлю.