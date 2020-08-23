"Хезболла" збила ізраїльський безпілотник на території Лівану

Воєнізоване угруповання "Хезболла" заявило в суботу, що воно збило ізраїльський безпілотник, який проник в повітряний простір Лівану.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Al-Manar.

"Дрон, збитий неподалік від прикордонного міста Айта-Аш-Шааб, тепер перебуває у володінні "Хезболли", - йдеться в заяві угруповання, підтримуваного Іраном.

Того ж дня ізраїльські військові підтвердили, що один з їхніх безпілотників впав у Лівані під час бойових дій уздовж кордону.

Нагадаємо: "Хезболла" була створена "Корпусом Вартових Ісламської революції" в 1982 році для протидії військовій присутності Ізраїлю в Південному Лівані. У період Першої Ліванської війни в 1982 році ізраїльські військові перетворили прикордонні райони Лівану в буферну зону і перебували там до 2000 року.

Ізраїль вважає, що "Хезболла" є найбільшою загрозою на його кордоні. У 2006 році вони вели багатомісячну війну, в результаті якої в Лівані загинуло близько 1200 осіб, в основному цивільні особи, а в Ізраїлі - 158 осіб, в основному солдати.