Ізраїльська армія відбила атаку "Хезболли" на кордоні з Ліваном

Ізраїльська армія обстріляла бойовиків Хезболли, які проникли на територію країни, однак шиїтська воєнізована організація заперечує будь-які зіткнення.

Про це повідомляє ВВС.

«Ізраїль заявив, що обстріляв бойовиків Хезболли, які проникли на його територію», - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єрміністра Ізраїлю, це був «серйозний інцидент в сфері безпеки».

У заяві ізраїльських сил оборони говориться, що до чотирьох бойовиків Хезболли перетнули кордон в районі гори Дов, частини окупованих Ізраїлем сирійських Голанських висот. А в ході обстрілу «терористи втекли назад до Лівану».

Однак в Хезболлі заявили, що їх бойовики не брали участь в жодних зіткненнях.

Це відбувається через тиждень після загибелі бійця «Хезболли» в ході авіаудару ВПС Ізраїлю по території Сирії.