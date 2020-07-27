Ізраїльська армія відбила атаку "Хезболли" на кордоні з Ліваном
Укрінформ
Ізраїльська армія обстріляла бойовиків Хезболли, які проникли на територію країни, однак шиїтська воєнізована організація заперечує будь-які зіткнення.
Про це повідомляє ВВС.
«Ізраїль заявив, що обстріляв бойовиків Хезболли, які проникли на його територію», - йдеться в повідомленні.
За словами прем'єрміністра Ізраїлю, це був «серйозний інцидент в сфері безпеки».
У заяві ізраїльських сил оборони говориться, що до чотирьох бойовиків Хезболли перетнули кордон в районі гори Дов, частини окупованих Ізраїлем сирійських Голанських висот. А в ході обстрілу «терористи втекли назад до Лівану».
Однак в Хезболлі заявили, що їх бойовики не брали участь в жодних зіткненнях.
Це відбувається через тиждень після загибелі бійця «Хезболли» в ході авіаудару ВПС Ізраїлю по території Сирії.