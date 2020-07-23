Ізраїль збільшить фінансування оборони майже на $1 мільярд

Уряд Ізраїлю вирішив збільшити фінансування оборонної галузі країни на 3,3 мільярда шекелів (близько $964 мільйонів).

Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву офісу прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, оприлюднену за підсумками зустрічі членів Кабміну.

“Оприлюднене від імені Нетаньягу звернення стверджує, що він “наказав” міністерству фінансів “збільшити бюджетні видатки на потреби оборони на 3,3 млрд шекелів”, - йдеться у повідомленні.

Додаткові кошти будуть використані на “поточну діяльність Сил оборони Ізраїлю, стіну із сектором Гази, а також інші важливі сфери, що не винесуть затримки”.

За словами Нетаньягу, цей крок потрібний через “численні безпекові виклики у багатьох сферах довкола нас”, натякаючи на тіньову війну Ізраїлю проти Ірану на території Сирії.

“Ізраїль визнав, що провів “сотні авіаударів в Сирії”, стверджуючи, що вони були направлені проти іранських цілей”, - зауважує Сіньхуа.

Читайте також: Поліція Ізраїлю застосувала водомети для розгону протестувальників

Нагадаємо: рішення щодо збільшення фінансування оборони відбулося на тлі спровокованої COVID-19 економічної кризи та зростання рівня безробіття в країні до 20%.