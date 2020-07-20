Ізраїль продовжив заборону на в'їзд іноземцям до вересня

Ізраїль продовжив заборону на в'їзд іноземців до вересня, в тому числі для транзитних пасажирів.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

"Управління цивільної авіації оголосило, що діючі обмеження на в'їзд до Ізраїлю діятимуть принаймні до 1 вересня цього року", - йдеться у повідомленні.

На даний час тільки громадяни або жителі Ізраїлю можуть в'їжджати в країну. Очікується запровадження деяких винятків, в тому числі на візити найближчих родичів іммігрантів до Ізраїлю, для прибуття на такі свята, як народження дитини або весілля.

Як повідомлялося, станом на 20 липня у світі зареєстровано 14 689 809 випадків коронавірусу, з них 610 007 летальних. Одужали 8 772 318 пацієнтів.