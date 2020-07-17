В Ізраїлі — сплеск коронавірусу, карантин знову посилили

В Ізраїлі на тлі сплеску нових випадків коронавірусу запроваджуються нові обмеження: у вихідні не працюватимуть багато підприємств, торговельні центри, салони краси, пляжі.

Про це повідомляє АР.

"Ізраїль оголосив про запровадження нових обмежень у зв'язку з новим сплеском випадків коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

До числа нових обмежень входить закриття багатьох підприємств на вихідні.

Починаючи з кінця місяця тренажерні зали і спортивні клуби будуть закриті, за винятком використання їх спортсменами.

У ресторанах більше не можна буде вживати їжу на місці, а пляжі будуть закриті у вихідні. Магазини, торговельні центри, перукарні, салони краси і туристичні об'єкти також будуть закриті у вихідні.

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Громадські зібрання будуть обмежені кількістю учасників: до 10 осіб в приміщенні і 20 - на вулиці.

Кабінет міністрів схвалив нові заходи і, очікуючи схвалення Кнесетом, вже заявив, що нові обмеження почнуть діяти увечері в п'ятницю і їх порушення розглядатимуться як кримінальний злочин.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 липня у світі зареєстровано 13 949 386 випадків коронавірусу, з них 592 690 летальних і 8 178 974 одужали.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90