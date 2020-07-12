В Ізраїлі підприємці протестували проти повторного карантину

В суботу в Тель-Авіві тисячі ізраїльтян провели демонстрацію проти знову запроваджених урядом карантинних обмежень для бізнесу.

Про це повідомляє The Times Of Israel.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, не менше 10 тисяч осіб зібралися на площі ім. Іцхака Рабіна в Тель-Авіві. Протестувальників підтримав глава Міноборони Бенні Ганц.

"Громадяни, які вийшли на вулиці, виражають реальні та виправдані страждання, і вони мають повне право робити це, і ми, як уряд, зобов'язані слухати та працювати над пошуком рішень", – написав Ганц на своїй сторінці в Facebook.

Глава Міноборони повідомив, що поставив прем'єр-міністра Біньяміна Натаніягу і главу Мінфіну Ісраеля Каца до відома про те, що його партія "Кахоль-Лаван" наполягатиме на ширшій бюджетній політиці, що стимулює підтримку незахищених громадян під час коронакризи.

Фото: Miriam Alster/Flash90