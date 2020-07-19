Поліція Ізраїлю застосувала водомети для розгону протестувальників

Поліція Ізраїлю застосувала водомети для розгону протестувальників

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Укрінформ
Поліція Ізраїлю застосувала водомети, щоб розігнати кілька сотень людей, які заблокували ієрусалимську швидкісну залізницю.

Про це повідомляє Times of Israel.

 Увечері в суботу, 18 липня, в Єрусалимі і Тель-Авіві продовжилися масові мітинги проти посилення обмежень на тлі зростання випадків захворювання COVID-19.

Масова акція пройшла після опівночі біля офіційної резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Демонстранти вимагали його відставки. Потім мітинг переріс у заворушення. Мітингувальники прорвали блокпости поліції і блокували вулиці.

У поліції заявили, що застосування сили стало відповіддю на заворушення і перекриття доріг. Демонстранти пройшли маршем центральними вулиця Єрусалиму, підпалюючи сміттєві контейнери і розбиваючи вітрини. За даними поліції, один офіцер був поранений, затримані 50 учасників протесту.

Фото: FLASH90

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