Разумков вважає за доцільне ухвалити закон про опозицію восени

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає за доцільне ухвалити закон про парламентську опозицію восени цього року.

Про це спікер сказав у п’ятницю в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я впевнений, що він повинен бути прийнятий. Це буде закон про парламентську опозицію. І я розумію, що якісно його підготувати і швидко прийняти буде дуже важко. А ми зараз розробляємо закон про парламентську опозицію, станом на сьогодні робоча група напрацьовує базові положення... Я вважаю, що було би правильно наступної сесії, можливо, восени, якщо все буде добре, ухвалити цей законопроєкт, тому що це питання існує вже багато років. На жаль, свого часу питання про опозицію кудись зникло з Регламенту Верховної Ради України: був окремий розділ, а сьогодні його нема. І я думаю, що це треба унормувати,” — зазначив Разумков, висловивши переконання, що монобільшість теж підтримує ухвалення цього закону.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні на виконання розпорядження спікера в парламенті створили робочу групу щодо напрацювання закону про опозицію.

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Перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що робоча група з підготовки законопроєкту щодо парламентської опозиції 15 травня провела організаційне засідання, на якому обговорила етапи та строки підготовки цього документа.