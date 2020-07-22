Зміни до Виборчого кодексу направили на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" і направив Президенту Володимиру Зеленському.

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3485, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі "Дати й стан проходження" вказано, що закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту 22 липня.

Ухвалений закон передбачає вдосконалення всього масиву нормативного матеріалу Виборчого кодексу України, а також окремих положень чинних законів "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців" і Кримінального кодексу України.

Зокрема, з метою вдосконалення положень норм Виборчого кодексу України вносяться зміни до чотирьох книг кодексу.

Закон встановлює, що позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуться двічі на рік – в останню неділю березня та останню неділю жовтня.

Окрім того, відповідно до пропонованих змін у рік проведення чергових місцевих виборів усі місцеві вибори проводитимуться один раз на рік – в день проведення чергових місцевих виборів – останню неділю жовтня п‘ятого року повноважень місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на останніх чергових місцевих виборах.

Також планується запровадження можливості використання у виборчому процесі електронних сервісів та інноваційних технологій.

Ухвалений закон передбачає унормування наслідків для виборчого процесу в разі введення воєнного або надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях, усунення інших неузгодженостей та прогалин у положеннях Виборчого кодексу, зокрема, щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу; формування складу виборчих комісій; порядку висування та реєстрації кандидатів; внесення грошової застави; територіальної організації виборів; встановлення результатів виборів та інших аспектів проведення виборів.

До Книги другої, яка визначає основні засади організації та проведення виборів Президента Україна, пропонуються зміни в частині запровадження механізмів боротьби із "двійниками"; вдосконалення порядку формування та функціонування виборчих комісій; конкретизовано окремі положення, що стосуються висування та реєстрації кандидатів на місцевих виборах.

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Змінами також передбачається, що партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати, після початку виборчого процесу та до подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидаті