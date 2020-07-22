Зміни до Виборчого кодексу направили на підпис Зеленському

Зміни до Виборчого кодексу направили на підпис Зеленському

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" і направив Президенту Володимиру Зеленському.

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3485, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі "Дати й стан проходження" вказано, що закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту 22 липня.

Ухвалений закон передбачає вдосконалення всього масиву нормативного матеріалу Виборчого кодексу України, а також окремих положень чинних законів "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців" і Кримінального кодексу України.

Зокрема, з метою вдосконалення положень норм Виборчого кодексу України вносяться зміни до чотирьох книг кодексу.

Закон встановлює, що позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуться двічі на рік – в останню неділю березня та останню неділю жовтня.

Окрім того, відповідно до пропонованих змін у рік проведення чергових місцевих виборів усі місцеві вибори проводитимуться один раз на рік – в день проведення чергових місцевих виборів – останню неділю жовтня п‘ятого року повноважень місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на останніх чергових місцевих виборах.

Також планується запровадження можливості використання у виборчому процесі електронних сервісів та інноваційних технологій.

Ухвалений закон передбачає унормування наслідків для виборчого процесу в разі введення воєнного або надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях, усунення інших неузгодженостей та прогалин у положеннях Виборчого кодексу, зокрема, щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу; формування складу виборчих комісій; порядку висування та реєстрації кандидатів; внесення грошової застави; територіальної організації виборів; встановлення результатів виборів та інших аспектів проведення виборів.

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До Книги другої, яка визначає основні засади організації та проведення виборів Президента Україна, пропонуються зміни в частині запровадження механізмів боротьби із "двійниками"; вдосконалення порядку формування та функціонування виборчих комісій; конкретизовано окремі положення, що стосуються висування та реєстрації кандидатів на місцевих виборах.

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Змінами також передбачається, що партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати, після початку виборчого процесу та до подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидаті

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