Експосол у Франції Олег Шамшур не отримував пропозицій про продовження дипслужби

Експосол України у Франції Олег Шамшур не отримував пропозицій щодо продовження дипломатичної служби після повернення в Україну і наразі планує життя поза нею.

Про це дипломат заявив у інтерв’ю виданню "Главком".

Він розповів, що не мав розмови з Президентом з приводу звільнення, але про те, що пропонується нова кандидатура на посаду посла України у Франції, його попередив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У Франції перебуватиму до 16 серпня, про це є відповідний наказ. Треба закінчити деякі практичні речі і протокольні формальності. Я не знаю чітко, що я буду робити потім, але у мене є така підозра, що без роботи не залишуся", - сказав Шамшур.

У відповідь на запитання, чи залишатиметься він на дипломатичній службі, звільнений посол зауважив, що "це залежить не від мене".

"Поки що я не отримував ніяких пропозицій, і зараз планую своє життя поза дипломатичною службою", - сказав він.

Шамшур також зазначив, що кілька разів зустрічався зі своїм наступником Вадимом Омельченком, однак не може сказати, що особисто його знає.

"Він (Омельченко. – ред.) кілька разів приїжджав до Франції як глава Інституту Горшеніна, виступав на семінарі, який ми організовували спільно з Групою дружби в Сенаті. Я мав нагоду приймати пана Омельченка один раз у себе в кабінеті, здається, ми пили непогану каву, але я його зовсім не знаю. Єдине, що я можу з цього приводу сказати: бажаю йому всіляких успіхів у роботі на посаді посла України у Франції і якщо він буде призначений, у роботі постпредом України в ЮНЕСКО", - зазначив Шамшур.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 11 червня звільнив Олега Шамшура з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та Постійного Представника України при ЮНЕСКО Олега Шамшура і призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці Вадима Омельченка.