Президент змінив посла України у Франції

Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці Вадима Омельченка.

Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Омельченка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці", - йдеться в документі.

Іншим Указом Президент звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та Постійного Представника України при ЮНЕСКО Олега Шамшура.

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Шамшур був призначений послом у Франції у 2014 році.

Вадим Володимирович Омельченко — український політичний діяч, засновник і президент Інституту Горшеніна. Заслужений юрист України.