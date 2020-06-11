Президент змінив посла України у Франції
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці Вадима Омельченка.
Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Омельченка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці", - йдеться в документі.
Іншим Указом Президент звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та Постійного Представника України при ЮНЕСКО Олега Шамшура.
Шамшур був призначений послом у Франції у 2014 році.
Вадим Володимирович Омельченко — український політичний діяч, засновник і президент Інституту Горшеніна. Заслужений юрист України.