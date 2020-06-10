Джапарову призначили першою заступницею глави МЗС

Кабінет міністрів призначив Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 10 червня, повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Щойно уряд призначив Emine Dzheppar на посаду першої заступниці міністра закордонних справ. Команда поповнилася сильним гравцем", - написав Кулеба.

Він додав, що вона відповідатиме за напрями публічної дипломатії, міжнародні організації, державний протокол і Крим.

"Але перша заступниця - це, звісно, набагато більше, і саме дипломатичне життя ставитиме додаткові задачі. Небезпідставно чекаю на драйв, системність і результати за усіма напрямами", - зазначив глава МЗС.

Еміне Джапарова - українська журналістка кримськотатарського походження.

Як повідомлялося, з квітня 2016 року вона обіймала посаду першого заступника міністра інформаційної політики України.

2 вересня 2019 року Кабмін ухвалив постанову про оптимізацію органів центральної влади, згідно з якою на базі Міністерства інформаційної політики було утворено Міністерство культури, молоді та спорту, на яке було також покладено завдання та функції Міністерства культури й Міністерства молоді та спорту, що ліквідувалися.

5 вересня 2019 року уряд звільнив Джапарову з посади першого заступника міністра інформаційної політики.