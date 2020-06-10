Джапарову призначили першою заступницею глави МЗС

Джапарову призначили першою заступницею глави МЗС

Укрінформ
Кабінет міністрів призначив Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 10 червня, повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Щойно уряд призначив Emine Dzheppar на посаду першої заступниці міністра закордонних справ. Команда поповнилася сильним гравцем", - написав Кулеба.

Він додав, що вона відповідатиме за напрями публічної дипломатії, міжнародні організації, державний протокол і Крим.

"Але перша заступниця - це, звісно, набагато більше, і саме дипломатичне життя ставитиме додаткові задачі. Небезпідставно чекаю на драйв, системність і результати за усіма напрямами", - зазначив глава МЗС.

Еміне Джапарова - українська журналістка кримськотатарського походження.

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Як повідомлялося, з квітня 2016 року вона обіймала посаду першого заступника міністра інформаційної політики України.

2 вересня 2019 року Кабмін ухвалив постанову про оптимізацію органів центральної влади, згідно з якою на базі Міністерства інформаційної політики було утворено Міністерство культури, молоді та спорту, на яке було також покладено завдання та функції Міністерства культури й Міністерства молоді та спорту, що ліквідувалися.

5 вересня 2019 року уряд звільнив Джапарову з посади першого заступника міністра інформаційної політики.

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