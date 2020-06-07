Кулеба прокоментував спроби України активізувати "нормандський формат"

Україна не бачить конструктивності з боку Росії у відповідь на прагнення разом з партнерами активізувати "нормандський формат" і досягти миру на Донбасі.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Разом з партнерами Україна прагне активізувати "нормандський формат" і досягти миру, але поки що не бачить взаємної конструктивності з боку Росії. Війна триває. Цього тижня на передовій було поранено 9 українських військових. На щастя, ніхто не загинув у бою", - написав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 6 червня, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Унаслідок обстрілів з боку загарбників чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, а один – бойове травмування.