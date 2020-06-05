Ніхто в українській владі не виконує жодних забаганок Кремля – Кулеба

Українська влада займає чітку і принципову позицію щодо розв’язання конфлікту на Донбасі, а звинувачення у виконанні "забаганок Кремля" є безпідставними.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ніхто в українській владі не виконує жодних забаганок Кремля... Я та Олексій (Резніков. – ред.) неодноразово ставали об’єктами критики МЗС Росії та російської пропаганди за те, що у нас є жорстка і принципова позиція, спрямована на захист інтересів України та українських громадян", - сказав Кулеба.

Як приклад такої позиції він назвав відмову від прямого діалогу з представниками ОРДЛО, вимогу виведення російських військ і незаконних збройних формувань з території країни, повернення контролю над кордоном.

У цьому контексті дипломат зауважив, що найкраща оцінка – це оцінка ворога, бо "вдома гарної оцінки не дочекаєшся".

"І коли Росія кидається на мене, на Олексія (Резнікова, - ред.), на Президента і починає критикувати нас за те, що ми занадто жорсткі та неконструктивні, а тут ми приходимо і вислуховуємо, що ми забаганки Кремля виконуємо, щось не сходиться у цій картинці", - зазначив глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Кулебою 2 червня перебувала у Берліні, де провела переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом. На порядку денному були, зокрема, деокупація ОРДЛО і Криму; підтримка Німеччиною реформ в Україні, зокрема медичної реформи; європейська інтеграція України під час головування Німеччини у Раді ЄС в другій половині 2020 року тощо.