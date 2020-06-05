Пропозиції щодо припинення вогню на Донбасі передані МЗС Німеччини — Кулеба

Пропозиції щодо припинення вогню на Донбасі передані МЗС Німеччини — Кулеба

Укрінформ
Українська делегація під час перемовин у Берліні передала міністру закордонних справ Німеччини Гайко Маасу конкретну пропозицію щодо механізму припинення вогню на Донбасі для подальших консультацій з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”,  повідомляє кореспондент Укрінформу. 

“Ми понад годину розмовляли з міністром закордонних справ Німеччини виключно про те, як припинити вогонь (на Донбасі. – ред.), обговорювали таку, модальність, таку, яким чином зробити так, щоб не з нашого, а з того боку припинили стріляти... Ми передали німецькій стороні конкретну пропозицію того, як ми бачимо механізм забезпечення припинення вогню. Ми  попросили наших німецьких партнерів як посередників у “нормандському форматі” проконсультуватися з Російською Федерацією з цього питання”, - сказав Кулеба. 

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Він додав, що українська сторона “десь напряму” пропонує це росіянам, але тут залучила також потенціал і силу  німецької дипломатії, щоб провести ці консультації.  

"Ми обговорювали дуже конкретні речі й це були конкретні пропозиції. З російського боку також приходять дуже конкретні, але викручені навиворіт пропозиції, які є абсолютно для нас неприйнятними. Ми їх відкидаємо і вносимо самі", - зазначив глава МЗС.

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Як повідомляв Укрінформ, українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Кулебою 2 червня перебувала у Берліні, де провела переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом. На порядку денному були, зокрема, деокупація ОРДЛО і Криму; підтримка Німеччиною реформ в Україні, зокрема медичної реформи; європейська інтеграція України під час головування Німеччини у Раді ЄС в другій половині 2020 року тощо.

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