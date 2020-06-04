Україна не погодиться на жодні особливі статуси ОРДЛО за російським сценарієм – Кулеба

Україна готова до розумних компромісів у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі, однак не погодиться на жодні особливі статуси за російським сценарієм.

Про це написав у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи підсумки візиту до Берліна на переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом.

"Ми не підемо на прямий діалог з окупаційними адміністраціями. Ми не підемо на вигадану Кремлем федералізацію. Ми не поступимося у питанні кордону, виводу російських військ, розформування окупаційних адміністрацій", - зазначив Кулеба.

Він акцентував, що Київ з року в рік демонструє готовність іти на розумні компроміси у питанні особливостей місцевого самоврядування після повернення тимчасово окупованих територій до складу України.

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"Але ми ніколи не підемо на жодні особливі статуси за російським сценарієм, з правом вето на загальнонаціональні рішення та іншими вимогами, які підривають наш суверенітет", - підкреслив глава МЗС.

Підсумовуючи, він назвав важливим досягненням також повернення на порядок денний переговорів питання тимчасово окупованого Криму та українських політв’язнів у Криму та Росії.

Як повідомляв Укрінформ, українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Кулебою 2 червня перебувала у Берліні, де провела переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом. На порядку денному були, зокрема, деокупація ОРДЛО і Криму; підтримка Німеччиною реформ в Україні, зокрема медичної реформи; європейська інтеграція України під час головування Німеччини у Раді ЄС в другій половині 2020 року тощо.