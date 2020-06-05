“Паризькі домовленості” і саміт у Берліні: про що Зеленський говорив із Меркель

“Паризькі домовленості” і саміт у Берліні: про що Зеленський говорив із Меркель

Оновлено
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердили необхідність послідовної імплементації всіх домовленостей, досягнутих на саміті Нормандської четвірки в Парижі у грудні минулого року.

Про це повідомив глава Української держави у Twitter.

"Ангела Меркель – справжній друг України. У телефонній розмові ми підтвердили необхідність послідовної імплементації всіх домовленостей, досягнутих на саміті Нормандської четвірки в Парижі. Їх ефективне виконання прокладе шлях до саміту в Берліні", - зазначив Зеленський.

Раніше посол України в ФРН Андрій Мельник повідомив, що Президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Ангела Меркель провели 5 червня телефонну розмову.

Читайте також: Українські дороги Норманді. Від Берліна через Париж знов на Берлін

За його словами, це вже 11-а бесіда двох лідерів протягом першого року президентства Володимира Зеленського.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловлював сподівання, що зустріч лідерів держав Нормандської четвірки відбудеться до кінця 2020 року в Берліні.

Як повідомила пресслужба глави держави, під час бесіди Зеленський і Меркель обговорили питання відновлення миру на Донбасі та, зокрема, підсумки робочого візиту української делегації до Німеччини 2 червня. Співрозмовники відзначили високий рівень взаєморозуміння української та німецької сторін щодо ключових підходів до мирного врегулювання, наголосивши на безальтернативності дипломатичного шляху.

"Ми відкриті, ми готові до руху вперед. Надзвичайно важливим є гарантування доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста на окуповані території для верифікації утримуваних осіб. Також важливим є доступ СММ ОБСЄ для проведення моніторингу. Ми хочемо визначитися з новими ділянками розведення, - зазначив Президент України.

Читайте також: Кулеба анонсував чергову зустріч глав МЗС "Норманді"

Своєю чергою канцлер Ангела Меркель заявила про підтримку змін у роботі Тристоронньої контактної групи, ініційованих Україною.

Крім того, глава Української держави поінформував канцлера ФРН про поточну безпекову ситуацію на Донбасі, наголосивши на проблемах, які потребують посиленої уваги з боку наших міжнародних партнерів.

Сторони також обговорили низку питань українсько-німецького двостороннього порядку денного, зокрема співпрацю країн у сфері протидії пандемії COVID-19 та фінансово-економічних відносин.

Зеленський також подякував за чітку та послідовну позицію ФРН щодо неможливості зміни формату "Групи семи" до повного відновлення територіальної цілісності України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-