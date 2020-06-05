“Паризькі домовленості” і саміт у Берліні: про що Зеленський говорив із Меркель

Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердили необхідність послідовної імплементації всіх домовленостей, досягнутих на саміті Нормандської четвірки в Парижі у грудні минулого року.

Про це повідомив глава Української держави у Twitter.

"Ангела Меркель – справжній друг України. У телефонній розмові ми підтвердили необхідність послідовної імплементації всіх домовленостей, досягнутих на саміті Нормандської четвірки в Парижі. Їх ефективне виконання прокладе шлях до саміту в Берліні", - зазначив Зеленський.

Ангела Меркель – справжній друг України. У телефонній розмові ми підтвердили необхідність послідовної імплементації всіх домовленостей, досягнутих на саміті «Нормандської четвірки» в Парижі. Їхнє ефективне виконання прокладе шлях до саміту в Берліні. pic.twitter.com/GI0XeT2lmF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2020

Раніше посол України в ФРН Андрій Мельник повідомив, що Президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Ангела Меркель провели 5 червня телефонну розмову.

За його словами, це вже 11-а бесіда двох лідерів протягом першого року президентства Володимира Зеленського.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловлював сподівання, що зустріч лідерів держав Нормандської четвірки відбудеться до кінця 2020 року в Берліні.

Як повідомила пресслужба глави держави, під час бесіди Зеленський і Меркель обговорили питання відновлення миру на Донбасі та, зокрема, підсумки робочого візиту української делегації до Німеччини 2 червня. Співрозмовники відзначили високий рівень взаєморозуміння української та німецької сторін щодо ключових підходів до мирного врегулювання, наголосивши на безальтернативності дипломатичного шляху.

"Ми відкриті, ми готові до руху вперед. Надзвичайно важливим є гарантування доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста на окуповані території для верифікації утримуваних осіб. Також важливим є доступ СММ ОБСЄ для проведення моніторингу. Ми хочемо визначитися з новими ділянками розведення, - зазначив Президент України.

Своєю чергою канцлер Ангела Меркель заявила про підтримку змін у роботі Тристоронньої контактної групи, ініційованих Україною.

Крім того, глава Української держави поінформував канцлера ФРН про поточну безпекову ситуацію на Донбасі, наголосивши на проблемах, які потребують посиленої уваги з боку наших міжнародних партнерів.

Сторони також обговорили низку питань українсько-німецького двостороннього порядку денного, зокрема співпрацю країн у сфері протидії пандемії COVID-19 та фінансово-економічних відносин.

Зеленський також подякував за чітку та послідовну позицію ФРН щодо неможливості зміни формату "Групи семи" до повного відновлення територіальної цілісності України.