Україна нагадала в ООН про дітей - жертв російської агресії на Донбасі

У день, коли міжнародна спільнота присвячує свою увагу зусиллям, щоби покласти край стражданням безневинних дітей в бойових умовах, Україна нагадала в ООН про дитячі жертви, спричинені російською агресією на Донбасі.

Про це йдеться у зверненні Постійного представництва України при ООН із закликом до дій, розміщеному на офіційній сторінці в мережі Facebook.

"У Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії ми хочемо нагадати про потворне обличчя російської агресії на сході України, де 172 дитини загинули або отримали поранення; зруйновано 750 навчальних закладів; 430 тис. дітей страждають від психологічних ран; 2 мільйони дітей, жінок та чоловіків наражаються на небезпеку мін", - зазначається в повідомленні.

При цьому, українська сторона закликала міжнародну спільноту до активних дій.

"Ми повинні діяти, щоби захистити найбільш уразливих людей", - підкреслили у Постійному представництві України при ООН.

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Як повідомлялося, Генеральна Асамблея ООН у 1982 році постановила відзначати щороку 4 червня Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Цей крок має на меті постійно нагадувати світовій громадськості про те, що на війні, під час конфліктів, терористичних атак часто гинуть не лише солдати, але й невинні діти по всьому світу.