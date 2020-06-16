Завдяки послу Шамшуру Україну слухали і чули – французький експерт

Проукраїнський активіст Франції, один із засновників проєкту "Ні містралям для Путіна" Бернар Грюа відзначив досягнення офіційного представника України у Франції Олега Шамшура та попередив його наступника - Вадима Омельченка - про виклики, які на нього чекають.

Про це він написав у своєму блозі.

"Завдяки своїм знанням мови, а також історії та культури Франції, Його Високоповажність пан Олег Шамшур – це особистість, яка зуміла завоювати повагу як влади, так і впливових людей та громадян Франції. З листопада 2014 року цей посол представляв Україну у Франції. Україну слухали і чули", - зазначив Бернар Грюа.

На його думку, від’їзд колишнього посла буде втратою для України та Франції, яка "отримала велику перевагу від розуміння механізмів, які керують країною Володимира Путіна, оскільки вони є потенційно дестабілізуючими для всієї Європи".

Експерт також наголосив на викликах, які очікують наступника Олега Шамшура – Вадима Омельченка. "Посада посла в Парижі не має нічого спільного із гламуром, винагородою, чи безтурботністю, яку могло б дарувати місто вогнів. Україні потрібен франкомовний дипломат високого рівня, оскільки мережі впливу Москви залишаються старими, потужними, багатогранними та непрозорими", - зауважив Грюа.

Він наголосив на важливості співпраці нового посла з українською громадою Франції: "Важливо співпрацювати з українською діаспорою, яка несе в собі відголос країни походження, надто часто багатостраждальної. Вона залишається недовірливою, але чутливість її жива".

За словами Грюа, свою місію "ідеально виконав пан посол Олег Шамшур".

Одним із останніх здобутків Шамшура на посаді посла стало припинення рекламної кампанії французької компанії Danone за участю російського актора Михаїла Пореченкова. Українські дипломати нагадали представництву французької компанії Danone Russia, що Пореченков є "посіпакою кремлівських терористів", він у 2014 році обстрілював українських військових із великокаліберного кулемета у донецькому аеропорті.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці Вадима Омельченка. Іншим Указом Президент звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та Постійного Представника України при ЮНЕСКО Олега Шамшура.