Кулеба призначив Макеєва спецпредставником МЗС із питань санкційної політики

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба призначив Посла з особливих доручень Олексія Макеєва своїм Спеціальним представником з питань санкційної політики.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Олексій Макеєв буде займатися координацією діяльності міністерства, а також взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що призначення Макеєва створить належні умови для роботи МЗС на виконання вимог Закону України “Про санкції”, а також сприятиме координації зусиль України з ключовими країнами і міжнародними інституціями для посилення тиску на Російську Федерацію як на державу-агресора за порушення міжнародного права та прав людини.