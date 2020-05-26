Кулеба відреагував на переслідування Росією журналіста Муждабаєва

Політичне переслідування Росією заступника генерального директора телеканалу ATR, журналіста Айдера Муждабаєва є зловживанням антитерористичним законодавством.

Про це заявив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Політичне переслідування Айдера Муждабаєва свідчить: Росія продовжує зловживати антитерористичним законодавством за політичними мотивами", - написав Кулеба.

Він додав, що це, зокрема, підриває справжні антитерористичні зусилля міжнародної спільноти та дискредитує їхній інструментарій.

Як повідомлялося, Айдер Муждабаєв 22 травня заявив, що його офіційно визнали терористом у Російській Федерації. Згідно з опублікованим Муждабаєвим документами з Адвокатської палати Москви та постановою суду, його обвинувачують за статтею «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання або пропаганда тероризму»

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Айдер Іззетович Муждабаєв — український кримськотатарський журналіст, медіаменеджер, відеоблогер, заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR - першого кримськотатарського телеканалу. З 17 червня 2015 року канал відновив мовлення з Києва.