Кулеба відреагував на переслідування Росією журналіста Муждабаєва
Про це заявив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Політичне переслідування Айдера Муждабаєва свідчить: Росія продовжує зловживати антитерористичним законодавством за політичними мотивами", - написав Кулеба.
Він додав, що це, зокрема, підриває справжні антитерористичні зусилля міжнародної спільноти та дискредитує їхній інструментарій.
Як повідомлялося, Айдер Муждабаєв 22 травня заявив, що його офіційно визнали терористом у Російській Федерації. Згідно з опублікованим Муждабаєвим документами з Адвокатської палати Москви та постановою суду, його обвинувачують за статтею «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання або пропаганда тероризму»
Айдер Іззетович Муждабаєв — український кримськотатарський журналіст, медіаменеджер, відеоблогер, заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR - першого кримськотатарського телеканалу. З 17 червня 2015 року канал відновив мовлення з Києва.