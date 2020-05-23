Заступника генерального директора ATR визнали терористом у Росії

Заступник генерального директора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв заявив, що його офіційно визнали терористом у Російській Федерації.

Про це він повідомив у Twitter, додавши документи з Адвокатської палати Москви та постанову суду.

"Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців та українців, офіційний терорист РФ. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся", — написав він.

Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців і українців, офіційний терорист російської федерації. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся. Слава Україні! Смерть ворогам! pic.twitter.com/B05pUaQSYw — Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) May 22, 2020

Згідно з даними документу, його обвинувачують за статтею «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання або пропаганда тероризму».

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У постанові суду зазначено, що підставою для такого рішення став пост Муждабаєва у Facebook 8 серпня 2018 року, в якому той писав про потребу звільнити тоді ще політв’язня Олега Сенцова шляхом «фізичної розправи» над російськими агентами.

"Збирайтесь, організовуйтесь, фізично, силою хватайте російських агентів тут (вони всім відомі), вивозьте куди завгодно, приставляйте автомати до їхніх скронь і під камери вимагайте у Путіна терміново видати Сенцова в обмін на них", — цитують у постанові суду.

Нагадаємо: ﻿Айдер Іззетович Муждабаєв — український кримськотатарський журналіст, медіаменеджер, відеоблогер, заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR - першого кримськотатарського телеканалу. З 17 червня 2015 року канал відновив мовлення з Києва.