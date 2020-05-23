Заступника генерального директора ATR визнали терористом у Росії
Про це він повідомив у Twitter, додавши документи з Адвокатської палати Москви та постанову суду.
"Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців та українців, офіційний терорист РФ. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся", — написав він.
Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців і українців, офіційний терорист російської федерації. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся. Слава Україні! Смерть ворогам! pic.twitter.com/B05pUaQSYw— Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) May 22, 2020
Згідно з даними документу, його обвинувачують за статтею «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання або пропаганда тероризму».
У постанові суду зазначено, що підставою для такого рішення став пост Муждабаєва у Facebook 8 серпня 2018 року, в якому той писав про потребу звільнити тоді ще політв’язня Олега Сенцова шляхом «фізичної розправи» над російськими агентами.
Оказывается, это за Сенцова. pic.twitter.com/XMfTMIbazx— Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) May 22, 2020
"Збирайтесь, організовуйтесь, фізично, силою хватайте російських агентів тут (вони всім відомі), вивозьте куди завгодно, приставляйте автомати до їхніх скронь і під камери вимагайте у Путіна терміново видати Сенцова в обмін на них", — цитують у постанові суду.
Нагадаємо: Айдер Іззетович Муждабаєв — український кримськотатарський журналіст, медіаменеджер, відеоблогер, заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR - першого кримськотатарського телеканалу. З 17 червня 2015 року канал відновив мовлення з Києва.