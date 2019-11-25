Іванісова виключили зі “Слуги народу” — Президент

Роман Іванісов став третім народним депутатом, якого виключили зі “Слуги народу”.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні на Facebook.

“Третього депутата, за кількістю я маю на увазі, було виключено з партії “Слуга народу”, і ми цим пишаємося, тому що в нас триває очищення, тому що ми дійсно партія народна: ми служимо народу України. І набрали людей із народу — звичайних людей. І завжди казали, що якщо ми будемо знаходити щось кримінальне, чи якісь новини будуть про “договорняки”, чи якісь кримінальні справи... Так ось, коли будемо знаходити таких людей, будемо їх виключати (з партії — ред.), тому що в нас монобільшість. І найголовніше — це не кількість депутатів, хоча це теж дуже важливо, а найголовніше - щоб це були порядні, чесні, професійні люди”, — прокоментував глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у соцмережах з'явилася інформація, що народний депутат Іванісов був судимий у 1996 році за частиною 3 статі 117 ККУ (зґвалтування неповнолітньої) і частиною 2 статті 118 (зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб).

Сам депутат Роман Іванісов цю інформацію назвав фейком.

20 листопада на брифінгу генпрокурор Руслан Рябошапка озвучив, що народний депутат України від "Слуги народу" мав судимість за зґвалтування неповнолітньої.

Згодом у ГПУ повідомили, що інформація щодо підтвердження погашеної судимості Іванісова наразі не є підтвердженою, відповідна перевірка триває.

Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що депутату Роману Іванісову треба призупинити членство в партії на час проведення всебічної перевірки та з‘ясування всіх обставин інциденту за участю Іванісова.

Сам Іванісов згодом, 20 листопада, повідомив у Facebook, що вирішив призупинити членство у фракції партії «Слуга народу» на час перевірки інформації про його судимість.