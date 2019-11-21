Іванісов складе мандат, якщо його судимість підтвердиться — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже 21 листопада змусити скласти мандат нардепа з фракції "Слуга народу" Романа Іванісова, якщо у нього буде підтвердження озвучених раніше кричущих фактів про цього політика.

Про це глава держави сказав під час брифінгу в Очакові після огляду повернутих Росією українських кораблів, передає телеканал новин "24".

"З приводу одного з депутатів партії "Слуга народу" я прочитав, що є скандал. Я хочу відразу сказати, що завтра (21 листопада - ред.) у мене будуть реальні дані, я хочу розібратися – фейк це чи у нього є реальна причетність до кримінальної справи, пов'язаної зі зґвалтуванням... Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо: 20 листопада на брифінгу генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що народний депутат України від "Слуги народу" мав судимість за зґвалтування неповнолітньої, однак вона погашена.

Згодом у ГПУ повідомили, що "інформація щодо підтвердження погашеної судимості Іванісова наразі не є підтвердженою, відповідна перевірка триває".

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія висловив думку, що Іванісову слід призупинити членство у партії та фракції на час проведення всебічної перевірки та з‘ясування всіх обставин інциденту за його участю.