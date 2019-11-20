Арахамія вважає, що Іванісов на час перевірки має “здати партквиток”

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нардепу Роману Іванісову треба призупинити членство в партії на час проведення всебічної перевірки та з‘ясування всіх обставин інциденту за участю Іванісова.

Про це Арахамія написав у Facebook.

"Коментую ситуацію з Іванісовим. Як лідер фракції я вважаю, що йому потрібно призупинити членство в партії Слуга народу та фракції на час проведення всебічної перевірки та з‘ясування всіх обставин даного інциденту", - написав він.

Лідер фракції "Слуга народу" додав, що у разі спростування цієї інформації перебування у фракції Іванісова буде поновлено.

"Завтра в 12:00 зробимо брифінг щодо цього питання", - пообіцяв Арахамія.

Раніше у соцмережах з'явилася інформація, що нардеп Іванісов раніше був судимий у 1996 році за частиною 3 статі 117 ККУ (зґвалтування неповнолітньої) і частиною 2 статті 118 (зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб).

Сам нардеп Роман Іванісов цю інформацію назвав фейком.

20 листопада на брифінгу генпрокурор Руслан Рябошапка озвучив, що народний депутат України від "Слуги народу" мав судимість за зґвалтування неповнолітньої.

Згодом у ГПУ повідомили, що інформація щодо підтвердження погашеної судимості Іванісова наразі не є підтвердженою, відповідна перевірка триває.