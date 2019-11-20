У ГПУ уточнили, що перевірка щодо судимості депутата Іванісова триває

Перевірка інформації щодо судимості одного з народних депутатів України досі триває.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, уточнивши інформацію, озвучену на сьогоднішньому брифінгу.

"Інформація щодо підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою. Перевірка наразі триває", - зазначається у повідомленні.

У ГПУ додали, що про результати перевірки буде офіційно повідомлено додатково.

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Раніше на брифінгу генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що народний депутат України від "Слуги народу" мав судимість за зґвалтування неповнолітньої - це підтвердила перевірка, проведена "відповідними органами". Він додав, що судимість погашена, тому вважається, що особа не є судимою на даний момент.

У соцмережах з'явилася інформація, що депутат Роман Іванісов у 1996 році був судимий за частиною 3 статі 117 (зґвалтування неповнолітньої) і частиною 2 статті 118 (зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб) ККУ.

Сам Іванісов цю інформацію назвав фейком.