Разумков поки не обговорював з Іванісовим ситуацію з його судимістю
Про це він сказав, відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу під час візиту до Запоріжжя.
"У мене ще не було можливості з ним поспілкуватись. Я думаю, що на це питання повинні дати відповідь органи пенітенціарної служби. І вже виходячи з цього, маючи документи на руках, будемо приймати відповідні рішення. Бо, на жаль, ми знаємо, що таке фейки...", - сказав Разумков.
Як повідомляв Укрінформ, генеральний прокурор Руслан Рябошапка у середу підтвердив, що народний депутат України від "Слуги народу" Роман Іванісов мав судимість за зґвалтування неповнолітньої. Водночас він сказав, що судимість погашена і тому вважається, що людина не є судимою на даний момент.
Раніше у соцмережах з'явилася інформація, що нардеп Іванісов раніше був судимий у 1996 році за частиною 3 статі 117 ККУ (зґвалтування неповнолітньої) і частиною 2 статті 118 (зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб).
Сам Іванісов цю інформацію назвав фейком.