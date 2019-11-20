Разумков поки не обговорював з Іванісовим ситуацію з його судимістю

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков ще не спілкувався особисто з народним депутатом від "Слуги народу" Романом Іванісовим, який, за версією ЗМІ, приховав судимість за зґвалтування.

Про це він сказав, відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу під час візиту до Запоріжжя.

"У мене ще не було можливості з ним поспілкуватись. Я думаю, що на це питання повинні дати відповідь органи пенітенціарної служби. І вже виходячи з цього, маючи документи на руках, будемо приймати відповідні рішення. Бо, на жаль, ми знаємо, що таке фейки...", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний прокурор Руслан Рябошапка у середу підтвердив, що народний депутат України від "Слуги народу" Роман Іванісов мав судимість за зґвалтування неповнолітньої. Водночас він сказав, що судимість погашена і тому вважається, що людина не є судимою на даний момент.

Раніше у соцмережах з'явилася інформація, що нардеп Іванісов раніше був судимий у 1996 році за частиною 3 статі 117 ККУ (зґвалтування неповнолітньої) і частиною 2 статті 118 (зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб).

Сам Іванісов цю інформацію назвав фейком.