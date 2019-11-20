Депутат Іванісов мав судимість за зґвалтування неповнолітньої - ГПУ
Укрінформ
Народний депутат України від "Слуги народу" Роман Іванісов мав судимість за зґвалтування неповнолітньої.
Про це сказав на брифінгу генеральний прокурор Руслан Рябошапка, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Перевірка була здійснена не нами, а відповідними органами. І там ті факти, про які ви говорили, підтвердились. Судимість погашена і тому вважається, що людина не є судимою на даний момент", - заявив Рябошапка.
Раніше у соцмережах з'явилася інформація, що нардеп Іванісов раніше був судимий у 1996 році за частиною 3 статі 117 ККУ (зґвалтування неповнолітньої) і частиною 2 статті 118 (зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб).
Сам народний депутат Роман Іванісов цю інформацію назвав фейком.