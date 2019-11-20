Зеленський каже, що не знає подробиць скандалу з ДБР

Президент України Володимир Зеленський наразі не знає подробиць скандалу щодо записів розмов буцімто директора ДБР Романа Труби, але має намір вивчити це питання.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами у ході поїздки до Станиці Луганської, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я чесно скажу, що сьогодні в мене більш серйозні завдання. Я справді не знаю, що там за скандал, я тільки чув, що є якийсь скандал з ДБР, що там якісь записи... Я вивчу питання і відповім вам, я просто не знаю", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу Президента.