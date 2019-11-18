ГПУ опрацьовує проєкт підозри Порошенку і подання до Ради - Рябошапка
Відповідний відеокоментар генерального прокурора Руслана Рябошапки розміщено на Youtube-каналі ГПУ.
"У зв'язку з резонансною інформацією Держбюро розслідувань про те, що вони передали до ГПУ проєкт підозри та проєкт подання щодо зняття депутатської недоторканності щодо одного з колишніх президентів України, ми маємо повідомити, що дійсно у нас в Генпрокуратурі ці матеріали є. Вони зараз опрацьовуються відповідними структурними підрозділами, і найближчим часом, як тільки вони завершать свою роботу, зроблять мені доповідь — відповідне процесуальне рішення буде прийнято", - сказав Рябошапка.
Генпрокурор запевнив, що суспільство буде поінформовано щодо проєктів цих двох процесуальних документів. "Працює щонайменше два підрозділи, - один той, який супроводжує, скажімо так, ДБР, інший — це юридичний підрозділ, оскільки ми перевіряємо, наскільки цей проєкт подання відповідає вимогам регламенту ВР", - пояснив він.
"Я думаю, що впродовж кількох тижнів у нас будуть відповідні довідки і буде відповідний проект рішення. Не виключаю, що нам доведеться, можливо, з колегами із ДБР дещо поправити для того, щоб це подання було дійсно обґрунтованим і щоб до нього не було жодних зауважень у парламенті", - уточнив Рябошапка.
На запитання, в чому суть цієї підозри, генпрокурор відповів, що він наразі не хотів би заглиблюватися у зміст цього процесуального документа, “оскільки ця підозра може дещо змінюватися, можливо, змінюватиметься кваліфікація, можливо, ще деякі моменти доопрацьовуватимуться, - тому поки що зарано про це говорити”.
Як повідомлялося, ДБР направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.
Окрім цього, слідчі ДБР направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п’ятого президента України, який є чинним народним депутатом України.
Проєкт повідомлення про підозру Петру Порошенку, яку Державне бюро розслідувань направило до ГПУ, в пресслужбі п'ятого Президента України вважають російським замовленням на заподіяння шкоди його репутації.
Сам Порошенко повідомив, що перервав візит до Туреччини і негайно повернувся в Україну, аби продемонструвати, що не визнає і не боїться висунутих проти нього ДБР звинувачень.