ГПУ опрацьовує проєкт підозри Порошенку і подання до Ради - Рябошапка

Проєкт підозри експрезиденту Петру Порошенку і подання у Верховну Раду на зняття з нього депутатської недоторканності наразі опрацьовуються у підрозділах ГПУ.

Відповідний відеокоментар генерального прокурора Руслана Рябошапки розміщено на Youtube-каналі ГПУ.

"У зв'язку з резонансною інформацією Держбюро розслідувань про те, що вони передали до ГПУ проєкт підозри та проєкт подання щодо зняття депутатської недоторканності щодо одного з колишніх президентів України, ми маємо повідомити, що дійсно у нас в Генпрокуратурі ці матеріали є. Вони зараз опрацьовуються відповідними структурними підрозділами, і найближчим часом, як тільки вони завершать свою роботу, зроблять мені доповідь — відповідне процесуальне рішення буде прийнято", - сказав Рябошапка.

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Генпрокурор запевнив, що суспільство буде поінформовано щодо проєктів цих двох процесуальних документів. "Працює щонайменше два підрозділи, - один той, який супроводжує, скажімо так, ДБР, інший — це юридичний підрозділ, оскільки ми перевіряємо, наскільки цей проєкт подання відповідає вимогам регламенту ВР", - пояснив він.

"Я думаю, що впродовж кількох тижнів у нас будуть відповідні довідки і буде відповідний проект рішення. Не виключаю, що нам доведеться, можливо, з колегами із ДБР дещо поправити для того, щоб це подання було дійсно обґрунтованим і щоб до нього не було жодних зауважень у парламенті", - уточнив Рябошапка.

На запитання, в чому суть цієї підозри, генпрокурор відповів, що він наразі не хотів би заглиблюватися у зміст цього процесуального документа, “оскільки ця підозра може дещо змінюватися, можливо, змінюватиметься кваліфікація, можливо, ще деякі моменти доопрацьовуватимуться, - тому поки що зарано про це говорити”.