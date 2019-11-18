Порошенко терміново повернувся з Туреччини після повідомлення про підозру ДБР

П'ятий президент України Петро Порошенко перервав візит до Туреччини і негайно повернувся в Україну, аби продемонструвати, що не визнає і не боїться висунутих проти нього ДБР звинувачень.

Про це він заявив у коментарі журналістам, який транслювали наживо на сторінці ексглави держави у Facebook.

"Я перебував з візитом у Турецькій Республіці і вимушений був скасувати декілька зустрічей і негайно повернутися в Україну. Повернутися, щоб продемонструвати, що вони нікого не залякають, щоб чітко наголосити, що це справа.., з якої абсолютно кури сміються", - сказав Порошенко.

Він висловив здивування тим, що його, як п'ятого президента України, звинувачують у захопленні державної влади, і припустив, що ініціатори справ проти нього, можливо, мають на увазі часи Януковича, "і пан Труба разом з паном Портновим вирішили позахищати Януковича".

У цьому контексті Порошенко наголосив, що був обраний у результаті всенародних виборів, визнаних зразковими, а попри те, що протягом президентства йому доводилося вирішувати надскладні питання, він "жодного разу в жодній краплинці" не порушував українське законодавство.

Стосовно того, хто зацікавлений у порушенні справ проти нього, експрезидент зауважив, що, на його переконання, директор ДБР Роман Труба є лише виконавцем, а замовником є колишня команда Януковича, "яка дуже часто з'являється зараз не тільки у своїх Telegram-каналах, а й в органах влади".

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"Але важливо знайти і замовників, і організаторів цієї провокації, мета якої - залякати нашу команду, зупинити нашу боротьбу за європейське і євроатлантичне майбутнє України. Я хочу наголосити: нічого у вас не вийде", - резюмував Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.

Проєкт повідомлення про підозру Петру Порошенку, яку Державне бюро розслідувань направило до ГПУ, в пресслужбі п'ятого Президента України вважають російським замовленням на заподіяння шкоди його репутації.