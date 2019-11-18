У Порошенка відреагували на підозру від ДБР: Труба викинув останній козир
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Петра Порошенка.
“Так звана підозра, виставлена в Телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Портновим, а згодом скопійована пресслужбою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на заподіяння шкоди репутації п'ятого президента, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії у Хорватії та на безпековому форумі в Галіфаксі (Канада)”, — йдеться у повідомленні.
Водночас у пресслужбі наголошують, що директор ДБР Роман Труба, “з останніх сил чіпляючись за крісло, що швидко вислизає, викинув останній козир — проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України”.
“Поспіх Труби і його наставника Портнова обумовлений не тільки близьким звільненням керівника ДБР. Адже 15 листопада Шевченківський суд зобов’язав ДБР розглянути клопотання про закриття саме цього провадження. І конвульсії Труби — всього лише спроба ухилитися від виконання судового рішення”, — зазначають у пресслужбі Порошенка.
Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.