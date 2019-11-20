Іванісов призупиняє членство у фракції "Слуга народу"

Народний депутат Роман Іванісов вирішив призупинити членство у фракції партії "Слуга народу" на час перевірки інформації про його судимість.

Про це він написав у Facebook.

"Аби не ставити під удар репутацію всього колективу, я прийняв рішення призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненою в ЗМІ інформації. Звернувся з цією пропозицією до голови фракції Давіда Арахамії, і він підтримав мене", - написав парламентарій.

Він також прокоментував ситуацію, коли генпрокурор Руслан Рябошапка сьогодні на брифінгу заявив про те, що за результатами перевірки судимість Іванісова погашена, а потім ГПУ це спростувала. На думку Іванісова, генпрокурора "навмисне ввели в оману".

"Але вже скоро я буду готовий оприлюднити достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака проти мене через мою антикорупційну діяльність. Вже зовсім скоро ви дізнаєтеся і прізвище замовника", - стверджує депутат.

Раніше у соцмережах з'явилася інформація, що народний депутат Іванісов у 1996 році був судимий за частиною 3 статті 117 (зґвалтування неповнолітньої) і частиною 2 статті 118 (зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб) ККУ.

Сам Іванісов цю інформацію назвав фейком.

20 листопада на брифінгу генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що народний депутат України від "Слуги народу" мав судимість за зґвалтування неповнолітньої, однак вона погашена.

Згодом у ГПУ повідомили, що "інформація щодо підтвердження погашеної судимості Іванісова наразі не є підтвердженою, відповідна перевірка триває".

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія висловив думку, що Іванісову слід призупинити членство у партії та фракції на час проведення всебічної перевірки та з‘ясування всіх обставин інциденту за його участю.

Фото: facebook.com/ivanisov153.sluganarodu