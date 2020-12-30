Вільний доступ на ринок Британії з 1 січня отримають 98% українських товарів

Завдяки угоді про вільну торгівлю з Великою Британією, що починає діяти з 1 січня 2021 року, вільний доступ на британський ринок отримають 98% української продукції, а з 2023 року для України буде лібералізовано торгівлю ще 2% товарів.

Про це йшлося на підсумковій пресконференції у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

«Це знакова подія для нас, адже важливим було не тільки підписати Угоду з Великобританією, але й узгодити це з Європейським Союзом, враховуючи підписану раніше Угоду про асоціацію. Нам вдалося досягти хороших результатів, оскільки наші показники торгівлі з Євросоюзом не були змінені», - сказав міністр економіки Ігор Петрашко.

Очікується, що угода значно покращить баланс і структуру двосторонньої торгівлі між Україною та Сполученим Королівством, забезпечить переконливі можливості для бізнесу.

Пресслужба повідомляє, що у Мінекономіки триває підготовка нових угод - з Тунісом, Єгиптом, Йорданією, В‘єтнамом, Індонезією та Китаєм. Крім того, Україна розширює можливості для преференційного експорту товарів на ринки ЄС, Норвегії, Ісландії, Швейцарії та Грузії в рамках Регіональної конвенції «ПанЄвроМед».

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Серед інших результатів міжнародної співпраці – активізація роботи по «промисловому безвізу», який надасть додаткові торгові преференції українським експортерам, та визнання української системи сертифікації насіння країнами ЄС, що дозволяє Україні стати повноправним учасником міжнародної торгівлі насінням.

«Це крок до визнання того, що українська аграрна продукція буде і надалі розширювати свою присутність на європейському ринку», - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 8 жовтня 2020 року Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між країнами.