Угоди про зони вільної торгівлі з Британією та Ізраїлем запрацюють у новорічну ніч
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Торговий представник України Тарас Качка.
«У новорічну ніч запрацюють дві угоди про вільну торгівлю - зі Сполученим Королівством і Ізраїлем», - написав Качка.
Як повідомляв Укрінформ, 8 жовтня 2020 року Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між країнами.
Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем була підписана 21 січня 2019 року. Дія документа спрямована на двосторонню лібералізацію та усунення бар'єрів у торгівлі між країнами.
Фото: ЦТС