Угоди про зони вільної торгівлі з Британією та Ізраїлем запрацюють у новорічну ніч

У ніч із 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021 року запрацюють дві укладені Україною угоди про вільну торгівлю – із Великою Британією та Ізраїлем.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Торговий представник України Тарас Качка.

«У новорічну ніч запрацюють дві угоди про вільну торгівлю - зі Сполученим Королівством і Ізраїлем», - написав Качка.

Як повідомляв Укрінформ, 8 жовтня 2020 року Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між країнами.

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Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем була підписана 21 січня 2019 року. Дія документа спрямована на двосторонню лібералізацію та усунення бар'єрів у торгівлі між країнами.

Фото: ЦТС