Рада ратифікувала угоду про стратегічне партнерство з Британією

Верховна Рада ухвалила Закон “Про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії”.

Як передає кореспондент Укрінформу, проєкт закону №0083 у цілому підтримали 303 народні депутати.

“Ратифікувавши цю угоду, ми виведемо відносини з Британією, нашим надійним другом і партнером, на якісно новий рівень. Будуть створені оптимальні умови для вільної торгівлі між нашими країнами, це сприятиме виходу українських компаній з їхніми товарами на ринок Великої Британії”, - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, презентуючи документ.

Читайте також: Уряд готується до запуску зони вільної торгівлі між Україною та Британією з 1 січня

За словами очільника МЗС, завдяки цій угоді Україна посилить політичне партнерство з Великою Британією і перетворить його на стратегічне у сфері протидії російській агресії.

Як зазначив Кулеба, буде запроваджено новий формат відносин, який забезпечить регулярний обмін і погодження ключових міжнародних позицій між Лондоном та Києвом.

“Угода передбачає розвиток міграційного діалогу між Британією та Україною, в результаті якого умови поїздок українських громадян до Великої Британії будуть спрощені”, - зазначив міністр.

Окрім того, Верховна Рада ухвалила в цілому Закон “Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері оборони” (№0069). Таке рішення підтримали 317 парламентаріїв.

Як зазначається у пояснювальній записці, законом передбачається ратифікація вказаного міжнародного договору Верховною Радою.

Ратифікація Протоколу є виконанням Україною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цим міжнародним договором чинності.

Укладення Протоколу обумовлено необхідністю приведення положень Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері оборони, який ратифіковано Законом України від 17.12.2008 №686-VI, у відповідність до вимог чинного законодавства держав Сторін з метою забезпечення паритетності умов взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у ході співпраці у оборонній сфері.

Суб’єктами виконання цього міжнародного договору з української сторони є державні органи, підприємства, установи та організації, які відповідно до національного законодавства провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, та отримали дозвіл на передачу секретної інформації іноземному партнеру.

Уточнюється, що згідно зі статтею 32 Закону України «Про державну таємницю» секретна інформація до скасування рішення про віднесення її до державної таємниці та матеріальні носії такої інформації можуть бути передані іноземній державі чи міжнародній організації лише на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, або письмового мотивованого розпорядження Президента України з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України.

Читайте також: Канада і Британія домовилися про вільну торгівлю після Brexit

Таким чином, ратифікація Протоколу сприяє забезпеченню паритетності заходів із взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, яка передається або створюється в ході співробітництва між Україною та Великою Британією.

Як повідомлялося, Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії була підписана Президентом України Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у жовтні 2020 року у Лондоні.

Зеленський заявляв, що ця угода має виняткову важливість як нова основа для двосторонніх відносин, зокрема в контексті виходу Великої Британії з Європейського Союзу.