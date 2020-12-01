Доступ до офіційних документів: в Україні набула чинності Конвенція Ради Європи

В Україні 1 грудня 2020 року набула чинності Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів.

З цієї нагоди в Укрінформі провели пресконференцію представники причетних до цього органів влади та громадських організацій.

«Ця Конвенція встановлює мінімальний набір стандартів для належної справедливої обробки запитів на доступ до офіційних документів, включаючи зобов'язання держави забезпечити доступ до ефективного і незалежного механізму перегляду рішень у випадку відмов надати доступ. Згідно з Конвенцією, всі офіційні документи, як правило, є публічними і можуть бути обмежені в доступі лише для захисту інших прав і законних інтересів», - сказала виконувач обов'язків голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко.

За її словами, Конвенція також встановлює низку основних гарантій на доступ до офіційних документів: запитувач не зобов’язаний вказувати причину запиту офіційного документа; заявникам можуть надати право залишатися анонімними; в доступі може бути відмовлено лише в чітко визначених випадках і на основі чітких критеріїв; запитувач має право отримати письмове обґрунтування від посадовців щодо відмови; перегляд документів у приміщенні органу державної влади має бути безкоштовним, а платним - лише копіювання офіційного документа.

Заступник міністра культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко нагадав, що напрацьований з 2011 року досвід виконання закону «Про доступ до публічної інформації» дає Україні можливість ділитися з іншими країнами найкращими практиками та проблемами застосування норм Конвенції.

«Україна шляхом ратифікації Конвенції не лише запускає цей механізм для України, а насамперед запускає його для Європи. Важливо зазначити, що закон про доступ до публічної інформації, який був ухвалений майже 10 років тому, передбачає в переважній більшості питань більші й кращі стандарти відкритості й доступу до інформації, ніж мінімальні стандарти, які записані в Конвенції. Тому Україні є чим ділитися, ми запускаємо дискусію про подальше майбутнє міжнародних актів у сфері доступу до публічної інформації, тому що рано чи пізно постане питання вдосконалення цих механізмів», - зазначив Шевченко.

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Тим часом, консультант Ради Європи Тетяна Олексіюк звернула увагу, що в деяких аспектах Конвенція не стикується з нормами українського законодавства, яке у зв'язку з цим потребує переосмислення.

«Міжнародні експерти досягли свого бачення ситуації, а в нашому законодавстві й практиці склалося інше бачення. І нам треба переосмислити норми свого законодавства і зростити практику застосування Конвенції з нашою національною практикою. Наприклад, є норми Конвенції, які прямо дозволяють запитувачу надати інформацію шляхом відсилки його до загальнодоступного джерела. А наш закон про доступ до публічної інформації прямо забороняє це робити. Ми маємо хорошу підставу, щоб переосмислити деякі норми нашого законодавства – можливо, щось застаріло і не відповідає сучасним технічним можливостям», - зазначила експерт.

Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе) – це перший міжнародний обов'язковий документ, який закріплює право на доступ до офіційних документів, що створюються органами державної влади. Конвенція набуває чинності 1 грудня 2020 року завдяки Україні, яка стала десятою державою, котра ратифікувала цей документ і тим самим запустила його в дію.