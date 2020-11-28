Україна виступає за більшу прозорість Ради Європи

Україна виступає за зміни у політиці конфіденційності Ради Європи.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, до цього закликав постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк під час обговорення так званих «стратегічних рамок» організації, повідомляє українське Постпредство при РЄ.

«Комунікаційна політика Ради Європи мала би базуватися на принципі «прозорість – це правило, а конфіденційність - виключення». Насправді ж все відбувається з точністю до навпаки! У цьому зв'язку РЄ потребує зміни політики конфіденційності щодо всіх обговорень, які проходять у Комітеті міністрів. Важливо, щоб робота, яка відбувається в РЄ, стала відкритою для широкого загалу», - переконаний посол Тарасюк.

Іншим важливим сигналом, відзначає Україна у Раді Європи, є необхідність розробки в організації чіткого моніторингового механізму з прав людини, який би дозволяв здійснювати імплементацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на окупованих територіях держав-членів РЄ.